اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما هو دور مركز اليقظة الدوائية ؟.. هيئة الدواء توضح ​

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 ص
ما هو دور مركز اليقظة الدوائية ؟.. هيئة الدواء توضح ​ هيئة الدواء المصرية
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء المصرية عن دور مركز اليقظة الدوائية، مؤكدة أنه يستهدف رصد وجمع وتحليل الآثار العكسية الناتجة عن استخدام المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية فى السوق المصرى.

وقالت هيئة الدواء المصرية أن مركز اليقظة الدوائية ضمن دورة أنه يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المستحضرات الدوائية وأمانها وفاعليتها، ويعمل المركز على استقبال بلاغات الآثار العكسية من الأفراد، و فريق الرعاية الصحية، و الشركات صاحبة المستحضرات الطبية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الإبلاغ عن أى آثار عكسية للأدوية واللقاحات.


هيئة الدواء

اليقظة الدوائية

اللقاحات

الادوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة