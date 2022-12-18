ما هو دور مركز اليقظة الدوائية ؟.. هيئة الدواء توضح ​

كتب: وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن دور مركز اليقظة الدوائية، مؤكدة أنه يستهدف رصد وجمع وتحليل الآثار العكسية الناتجة عن استخدام المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية فى السوق المصرى.

وقالت هيئة الدواء المصرية أن مركز اليقظة الدوائية ضمن دورة أنه يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المستحضرات الدوائية وأمانها وفاعليتها، ويعمل المركز على استقبال بلاغات الآثار العكسية من الأفراد، و فريق الرعاية الصحية، و الشركات صاحبة المستحضرات الطبية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الإبلاغ عن أى آثار عكسية للأدوية واللقاحات.