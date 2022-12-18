كيف يتخلص جسمك من السموم؟.. اعرف أفضل الخضروات لتتناولها

كتبت ميرفت رشاد

أصبح "التخلص من السموم" كلمة شائعة في مجال الصحة، كحل محتمل للأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكر ، أو الذين تخلوا تمامًا عن نظامهم الغذائي لفترة من الوقت ، أو الذين يريدون ببساطة تطهير أجسادهم من كل ما يعتبرونه سمًا ، ولكن هل هناك بالفعل أطعمة تخلص الجسم من السموم ، أم أن هذا مجرد ادعاء، فى السطور القادمة سنوضح ما هى أفضل الخضروات التى يمكن أن تساعدك ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



كيف يتخلص جسمك من السموم يمتلك جسم الإنسان آليات متطورة للغاية للتخلص من السموم، يلعب كل من الكبد والكلى والجهاز الهضمي والجلد والرئتين دورًا في إفراز المواد غير المرغوب فيها ، تعتمد المسارات المستخدمة في إزالة السموم على مادة كيميائية معينة ، على الرغم من أنها تتضمن التحويل إلى شكل أقل سمية ، والتمثيل الغذائي لإنتاج شكل من السم قابل للذوبان في الماء يمكن تبوله خارج الجسم ، واقتران للسماح بإطلاق السم عن طريق حركة الأمعاء ، وقدرة الجسم على ربط المعادن الثقيلة .

لذا ، إذا كان لديك أعضاء عاملة ، فإن جسمك يعمل بالفعل على تخليص الجسم مما يعتبره البعض "سمومًا".

هذه التفاعلات الكيميائية التي تساعد الجسم على" إزالة السموم "تعتمد بشكل كبير على العناصر الغذائية وتعتمد على العناصر الغذائية بما في ذلك B2 ، B3 ، B6 ، B12 ، وحمض الفوليك كعوامل مساعدة

ومع ذلك ، فإن بعض الملوثات مثل الـ دي.دي.تي والمعادن مثل الرصاص لا يمكن إزالتها بسهولة من الجسم ويمكن أن تستغرق سنوات لتتحلل. لذلك ، بغض النظر عن مدى صحة جسمك وعمله ، يمكن أن تظل هذه العناصر في نظامك لسنوات عديدة ، بغض النظر عما تأكله أو تفعله لمكافحة ذلك.



هل يمكن للأطعمة أن تزيل السموم؟ لا يوجد حاليًا أي دليل يدعم استخدام معظم أنظمة التخلص من السموم التجارية لإزالة المواد السامة من الجسم، ترتبط المخاطر الصحية الرئيسية لأنظمة التخلص من السموم بالحد الشديد من الطاقة وعدم كفاية التغذية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون اتباعهم مرهقًا ، وقد يؤدي إلى الشعور بالحرمان - مما يفتح الباب في النهاية أمام الإفراط في تناول الطعام بمجرد اكتمال "حمية التخلص من السموم".

أخصائيو الحميات التخلص من السموم معرضون أيضًا لخطر الجرعات الزائدة من المكملات الغذائية والملينات ومدرات البول أو حتى الماء.

ومع ذلك ، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن بعض المكونات الغذائية قد يكون لها خصائص إزالة السموم على سبيل المثال ، هناك دليل على أن الكزبرة وحمض الماليك (الموجود في العنب) وحمض الستريك (الموجود في ثمار الحمضيات) وحمض السكسينيك (الموجود في التفاح والتوت الأزرق) وبكتين الحمضيات (الموجود في قشر ولب ثمار الحمضيات. ) وكلوريلا (نوع من الطحالب الخضراء) تظهر خصائص مخلبية طبيعية ، مما يشير إلى أنها قد تكون مفيدة للتخلص من بعض المعادن السامة، على الرغم من أن بعض هذه التدخلات تحتاج إلى دراسات بشرية جيدة التصميم قبل وضع توصية مؤكدة.

ثبت أن مكملات السيلينيوم تقلل من التأثيرات السامة للزئبق في الثدييات والطيور والأسماك، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأفراد المعرضين للزئبق على المدى الطويل في الصين أن ثلاثة أشهر من مكملات السيلينيوم تضاعف تقريبًا ثلاثة أضعاف إفراز البول للزئبق ، مما يشير إلى أن هذا التدخل ساعد الجسم على التخلص من هذا المعدن نفسه ، أو "التخلص من السموم".

الخضروات الصليبية ، مثل الملفوف وبراعم بروكسل والقرنبيط المحبوب لدينا ، تساعد في دعم إزالة السموم من الكبد في المرحلة الأولى، كما أن الشاي الأخضر والكركم قد يقدمان الدعم لقدرة الجسم الطبيعية على "التخلص من السموم".



عادات الأكل التي تدعم إزالة السموم عند التركيز على تحرير الجسم من السموم ، من المهم أن تضع في اعتبارك أنه يكاد يكون من المستحيل أن تكون خاليًا من السموم ، وذلك بفضل العالم الذي نعيش فيه، بين الزئبق الموجود في المحيطات ، والتلوث الموجود في أجسامنا الغلاف الجوي ، والأدوية التي يعتمد عليها الكثير منا للحفاظ على عمل أجسامنا بشكل صحيح ، سوف تتواجد السموم في أجسامنا بغض النظر عن النظام الغذائي الذي نتبعه.

لتقليل مستويات السموم في أجسامنا ، فإن أفضل ما يجب فعله هو محاولة الحد من تعرضك لهذه العناصر في المقام الأول، اختر الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق عندما تتناول وجبة من المأكولات البحرية ، واغسل منتجاتك جيدًا لإزالة أي مبيدات حشرية .

لذا ، إذا كنت ترغب في التخلص من السموم والالتزام بالعلاج الذي يدعمه ، فتخط "تطهير الديتوكس" المكلف الذي قد يكون منخفضًا في السعرات الحرارية والبروتين والعناصر الغذائية المهمة الأخرى، بدلاً من ذلك ، اعتمد على الأطعمة التي قد تساعد جسمك على القيام بوظيفته في إزالة السموم - مثل القرنبيط والتوت والحمضيات والبروكلي - مع تجنب التعرض للمعادن والمبيدات الحشرية والمركبات الأخرى التي قد تكون ضارة أيضًا ، اشرب كمية كافية من الماء لتشجيع عملية التخلص ، لأن أجسامنا تتخلص من هذه المركبات عن طريق البول والعرق واخراج الفضلات بالإضافة إلى ذلك ، قلل من الأطعمة فائقة المعالجة في نظامك الغذائي.