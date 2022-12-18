اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:04 م
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قيادة العمليات المشتركة العراقية: تطوير القدرات العسكرية من أهم أولويات الحكومة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:30 م
قيادة العمليات المشتركة العراقية: تطوير القدرات العسكرية من أهم أولويات الحكومة الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن تطوير القدرات العسكرية وتسليح الجيش بالأسلحة والمعدات المتطورة والمنظومات الدفاعية من أهم أولويات الحكومة الحالية.

وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الأحد، إن رفع القدرات القتالية لمختلف صنوف الجيش العراقي أحد أهم الأولويات للحكومة الجديدة من خلال برنامج تسليحي وتدريبي يزود القطاعات العسكرية بآليات وأسلحة حديثة ومتطورة تضاهي حجم التطور في جيوش المنطقة والعالم.

وأضاف أنه يتم الآن العمل على بناء جيش وقوات أمنية عراقية قوية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال شراء منظومات دفاعية ومعدات وأسلحة متطورة فضلا عن إعادة تأهيل بعض القدرات القتالية للقوة الجوية وطيران الجيش.

 


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