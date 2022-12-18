قافلة طبية تضم 10 تخصصات مختلفة لخدمة أهالى النوبة بوادى كركر فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أهالى النوبة بقرى كركر التابعة لمركز ومدينة أسوان، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى كل مكان، من خلال توفير الرعاية الصحية لهم، وذلك بتنظيم قافلة طبية تشمل كافة التخصصات، لتقدم خدمات مميزة لأكثر من ألف مواطن ومواطنة حتى الآن.

وأشاد الأهالى، بالاستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أهالى قرى كركر المتكاملة، والتى تضم 8 قرى بها أكثر من ألفين وحدة سكنية ، وتوجيهاته الفورية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وذلك من خلال إرسال أكبر قافلة صحية شاملة تضم 10 سيارات لعيادات متنقلة بواقع 75 من طاقم الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين.

وتشمل القافلة، التخصصات المختلفة "الباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والعظام"، وغيرها، بجانب توفير الأدوية.

وأكد الأهالى على أنه كان هناك تعاون كبير من الجميع لإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية وذلك بالتنسيق بين جمعية تنمية المجتمع بوادى كركر وكافة الجهات المعنية ، موضحين بأن الخدمات التى قدمتها القافلة إستفاد منها أهالى القرى من كافة الأعمار السنية من الجنسين ، بما فى ذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارس رياض الأطفال ، والتلاميد والطلاب والطالبات ، وتم إجراء الكشوفات الطبية ، وصرف العلاج المناسب لهم.