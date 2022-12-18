علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف تشارك بورشة عمل عن الابتكار

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في ورشة عمل بعنوان الابتكار ومخرجات البحث العلمي من أجل تحقيق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وذلك بالتنسيق مع المركز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي برئاسة اللواء الدكتور إيهاب أبو بكر محمود السحيلي وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الدكتور منصور أن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون بين الكلية ووزارة الإنتاج الحربي، لإنتاج مشروعات تخرج للطلاب تحت إشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا ومركز التميز التابع للإنتاج الحربي، وتناولت الورشة محاضرات حول التنمية المستدامة، ودور مصر في تبني البحث العلمي في التكنولوجيا المتقدمة وفق استراتيجية مصر 2030.

وأشار الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية أنه خلال اللقاء تم عرض مشروعات للجامعات المصرية التي أُنتجت العام الماضي، وحضر العرض ممثلين عن بعض الجامعات المصرية والأجنبية أمام لجنة التقييم برئاسة وكيل الكلية وأعضاء من وزارة الإنتاج الحربي.