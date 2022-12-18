علاء السقطى: فرص استثمارية كبيرة أمام الاستثمارات الكويتية فى مصر

كتب: مدحت عادل

أكد المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن انعقاد الأسبوع الكويتى الثالث عشر بالقاهرة غدا يحمل اختلافا عن كل الأعوام السابقة، موضحا أن ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية يحمل فى طياته فرص استثمارية هائلة أمام الجانب الكويتى، وذلك فى ظل التطور الكبير الذى أنجزته الحكومة المصرية الحالية فى البنية التحتية والبيئة التشريعية ومناخ الاعمال.

وقال فى بيان له اليوم، أن فرص الاستثمار متاحة خاصة فى ضوء تطورات سعر الصرف والانخفاض الشديد للجنيه أمام الدينار الكويتى، الأمر الذى قد يعظم من الجدوى الاقتصادية لاقامة مشروعات مشتركة فى هذا التوقيت وقبل أن تعاود أسعار الجنيه الى الارتفاع مرة أخرى كما هو متوقع بعد استكمال مصر لخطط النمو والتعافى الاقتصادى من الازمات المتتالية منذ بداية عام 2020 .

وأضاف السقطى، أن جميع القطاعات الانتاجية والخدمية فى مصر تحتاج إلى مزيد من النمو وقادرة على تحقيق أرباح هائلة، سواء كان الهدف الوفاء باحتياجات طلب السوق المحلى الذى يحتوى على أكثر من 100 مليون مستهلك أو استهداف التصدير للأسواق العالمية والعربية باستغلال مشروعات النقل واللوجيستيات المصرية الجديدة .

وأوضح أن الاستثمار العربى المشترك دائما ما يكتسب أهمية خاصة تتعلق بالرغبة الكامنة لدى جميع العرب فى تحقيق التكامل وإقامة تكتلات اقتصادية عربية قوية تستطيع مواجهة التحديات العالمية وتحقق الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات فيما بينهم، مشيرا إلى أن دولة الكويت تحتل المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة فى مصر بعد السعودية حيث تتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حاجز الـ 15 مليار دولار.