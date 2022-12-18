عاطلان يعترفان بتحويل شقة فى التجمع إلى مخزن حشيش وأسلحة وذخيرة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما 45 كيلو من مخدر الحشيش في التجمع الأول بالقاهرة، أنهما حولا مسكن أحدهما إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائهما، وترويجها بينهم.

وذكر المتهمان أنهما يستخدمان سيارة ملاكي في توصيل المواد المخدرة، والتنقل بين عملائهما، وعن الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما، أقرا بحيازتها بقصد الدفاع، خاصة خلال ترويج المضبوطات، ونفيا الاتجار بالأسلحة المضبوطة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لرجال المباحث تشير لتورط عاطلين في حيازة كمية من المواد المخدرة لترويجها بين عملائهما، في التجمع الأول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال تواجدهما بمحل سكن أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (٤٥ كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 2بندقية خرطوش – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - مبلغ مالى - 2هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.