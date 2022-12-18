طوارئ المنصورة تستقبل طفلا اخترق "مبرد" رأسه خلال مشاجرة مع آخر

الدقهلية - فريق المحافظات

استقبلت مستشفى الطوارئ الجامعي التابعة لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، طفلا في العقد الأول من عمره، اخترق مبرد حديدي رأسة بمسافة 7سم بعد مشاجرة مع أخر سدد له ضربة بالمبرد.

وقال مصدر طبي بمستشفى الطوارئ الجامعي في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبلت الطفل "محمد عنتر محمد جمعه"، 12عامًا من قرية الأبحر مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، نتجية اعتداء زميله عليه بمبرد حديد استقر بالرأس بمسافة 7 سم.

وأضاف المصدر، أن فريقا طبيا من جراحي المستشفى، يتعامل مع الحالة بإجراء أشعة مقطعية على الرأس، وتحديد نوع الإصابة ومدى تأثيرها على المخ، ومن ثم سيتم إجراء جراحة دقيقة لمحاولة استخراج المبرد.