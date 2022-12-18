طلاب كلية السياحة بجامعة قناة السويس في زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نوه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أهمية التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي في الدراسة بكليات الجامعة، مشيراً إلى أن الجانب العملي في بعض الكليات يصل إلى 60 % من الدراسة .

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على الزيارة الميدانية التي قام بها طلاب قسم الإرشاد السياحي لمدينة الفيوم بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فيما أوضحت الدكتور نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق أن الطلاب قاموا بزيارة متحف كوم اوشيم ، ومدينة كرانيس ومعابدها الآثرية بالإضافة إلى معبد ديونسيوس وجولة حرة في محمية وادي الريان.

جاءت الزيارة بإشراف تنفيذي الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هبة ابو عجيلة رئيس قسم الإرشاد السياحي وبإشراف الدكتورة مفيدة الوشاحي أستاذ الآثار المصرية بالكلية، والدكتور محمود رشاد واستاذ محمد عبد الله بقسم التدريب بالتنسيق مع طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة.