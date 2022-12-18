طقس أسيوط اليوم .. مشمس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

أسيوط- فريق محافظات

تشهد محافظة أسيوط طقسا مستقرا حيث تشهد المحافظة طقسا معتدلا مشمس نهارا ، وسماء صافية ثم تعود درجات الحرارة الي الإنخفاض بعد عصر اليوم حني صباح اليوم التالي.

ومن جهته ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال اجتماعًا مكبرًا بديوان عام المحافظة - الموقف التعبوي واستعداد جميع القطاعات التفنيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الشتاء واحتمالية سقوط أمطار أو سيول ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار أو حدوث سيول تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن

حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التعبوي لكافة القطاعات ، ومدى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء أو سقوط أمطار أو حدوث سيول وعرض لكيفية التعامل مع الازمة بالتنسيق مع كافة الجهات فضلًا عن التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

وأكد محافظ أسيوط ، خلال الاجتماع على ضرورة الجهازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ مطالبًا بإستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من إستعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريًا من القمامة والأتربة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.