ضبط 2500 عبوة مجسات رسم قلب منتهية الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة برئاستة وعضوية ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة وحمزه ابراهيم رئيس قسم الرقابة التجارية بالاداره حيث تم ضبط 2500عبوة مجسات رسم قلب انتهاء 7/2022 داخل شركة طبية بطنطا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شنت حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، قادها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، ضمت ياسر مراد مديرالإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة.

وتم ضبط 600 كجم جبن انتهاء مايو 2022 داخل مخزن غير مرخص بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة. كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار وعدم تدوين اسعار مخالفا للقرار 330 لسنة 2017.