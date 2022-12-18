ضبط خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية ومتعلقات من فيلا مخدومها في الشيخ زايد، كما تم ضبط صاحب محل مجوهرات متهم بشراء المسروقات رغم علمه أنها مسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فيلا بالشيخ زايد للسرقة.

بإجراء التحريات، تبين أن خادمة تعمل بالفيلا، وراء سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى، وبيعها لصاحب محل مجوهرات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالسرقة، كما تم ضبط صاحب المحل، وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.