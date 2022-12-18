اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا فى الشيخ زايد

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:00 م
ضبط خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا فى الشيخ زايد حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية ومتعلقات من فيلا مخدومها في الشيخ زايد، كما تم ضبط صاحب محل مجوهرات متهم بشراء المسروقات رغم علمه أنها مسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فيلا بالشيخ زايد للسرقة.
 
بإجراء التحريات، تبين أن خادمة تعمل بالفيلا، وراء سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى، وبيعها لصاحب محل مجوهرات.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالسرقة، كما تم ضبط صاحب المحل، وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

سرقة فيلا

ضبط خادمة الشيخ زايد

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة