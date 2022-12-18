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سيدة تخنق ابنة زوجها الطفلة انتقاما من ضرتها فى أسوان

الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:40 م
سيدة تخنق ابنة زوجها الطفلة انتقاما من ضرتها فى أسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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كشفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، لغز العثور على جثة طفلة فى سن الخامسة من عمرها بمركز دراو، بعد أن كشفت التحريات تورط زوجة الأب فى قتل الطفلة، انتقاما من ضرتها.
 
تفاصيل الواقعة، بدأت بالعثور على الطفلة "روفيدة عرفة" ذات الـ5 سنوات، جثة هامدة فوق سطح منزل بمنطقة نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا بالواقعة، وكلف إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة دراو، والذى كشف من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الأب وهى ربة منزل تعيش مع زوجها بنفس المنزل.
 
واعترفت زوجة الأب فى أقوالها، أن سبب ارتكابها الواقعة هو خلافاتها مع ضرتها، وبسبب هذه الخلافات أرادت أن تكوى قلبها، فقامت بقتل ابنتها الصغرى ذات الخمس سنوات، بعد قيامها باستدراجها فوق سطح المنزل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
 
تم القبض على السيدة المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة 4 ايام على ذمة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

جريمة قتل

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