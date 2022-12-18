سقوط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة" فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين، مقيمتان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وأقرت إحداهما بأنه نظراً لسابقة ترددها على المجنى عليها لتنظيف سكنها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنها ، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بمغافلتها والتحصل على مفاتيح الشقة من داخل حقيبتها الخاصة واستعانت بأخرى فى رصد تحركات المجنى عليها، وتوجهت لمحل سكن المجنى عليها، وقامت بالدلوف للشقة واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار.

وبمواجهة المتهمة الثانية بما جاء بأقوال الآخرى أيدتها وأضافت بإقتصار دورها على رصد تحركات المجنى عليها أثناء ارتكاب الأخرى للواقعة، وبإرشادهما تم ضبط بعض المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل فضة - مقيم بدائرة القسم)، كما تم بإرشاد إحداهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمتين والمضبوطات واتهمتهما بالسرقة.