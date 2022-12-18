زحام بمقاهى الإسكندرية لمشاهدة مباراة نهائى كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رصد "اليوم السابع" توافد أعداد كبير علي مقاهي وسط محافظة الإسكندرية، أثناء متابعة مباراة فرنسا والأرجنتين فى نهائى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 .

وشهدت مقاهي وكافيهات وسط الاسكندرية زحاما شديدا خاصة من الشباب، الذي توافد منذ بدء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر لمشاهدة المباراة بين منتخب فرنسا والأرجنتين .

وكان فريق منتخب الأرجنتين تقدم علي منتخب فرنسا حتي الآن، 0/2 على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة فى نهائى كأس العالم 2022، والتي استمرت على قرابة شهر، وسط أجواء كروية مثيرة بين كل المنتخبات التى تنافست للوصول الى أعلى مكانة لها في بطولة كأس العالم.







زحام مقاهى الاسكندرية (1)



زحام مقاهى الاسكندرية (2)



زحام مقاهى الاسكندرية (3)



