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دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": مقتل عدد من القادة العسكريين الروس

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:20 م
دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": مقتل عدد من القادة العسكريين الروس حرب أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال إيفان سيهيدا، الدبلوماسي الأوكراني، إنه تم استهداف القوات الروسية المتمركزة في الأراضي الأوكرانية، خلال زيارة رئيس الأركان الروسي.

 

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تم استهداف هذه المنطقة بالفعل، قُتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين بالقيادة العسكرية الروسية، لكن رئيس الأركان الروسي كان قد خرج من هناك.

 

وأوضح الدبلوماسي الأوكراني، أن الكهرباء في مدينة كييف تعمل لمدة 4 أو 5 ساعات يوميًا، وهذا قليل جدًا، وأن المواطنين يعانون لكنهم صامدون، وأن الضربات الصاروخية الروسية على مباني الطاقة في أوكرانيا، بدأت منذ شهرين، وتقريبًا كل أسبوع هناك من 70:80 صاروخًا يُطلق باتجاه هذه المنشآت.

 


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