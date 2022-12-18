خبير ياباني يشيد بالحضارة المصرية خلال لقائه بوكيل تعليم كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، منظومة المدارس المصرية اليابانية ببيلا، مع الخبير اليابانى"إيتو"، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، وشهد اللقاء تبادل المعلومات حول نظام التعليم في مصر واليابان، وسبب تقدم اليابان في هذه الفترة القصيرة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشاد إيتو، الخبير الياباني بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنصورة، والمدرسة المصرية اليابانية ببيلا، من بداية عملها عام 2019 وحتى العام الحالي 2022، مشيداً بالحضارة المصرية، متمنياُ أن يصبح طلاب المدارس المصرية اليابانية سببا في تقدم البلاد في المستقبل.



الخبير اليباني ووكيل تعليم كفر الشيخ



جانب من اللقاء



خلال اللقاء