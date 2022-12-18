حياة كريمة تقود قطار التوعية بقرى دمياط.. ندوات للصحة الإنجابية وترشيد المياه

دمياط - هيثم مراد

لم تقتصر مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المشروعات التنموية فحسب، لكنها أيضا تحملت مسؤولية التوعية لتصبح "حياة كريمة" مبادرة شاملة في كل شيء.

واستقبلت دمياط فاعليات المرحلة الاولي من مبادرة "حياة كريمة" والتي استهدفت توعية أهالي المحافظة بجانب تنمية البنية التحتية التي تشهدها قري المحافظة، ويقدم اليوم السابع أبرز الندوات التي عقدت داخل قري دمياط ضمن فاعليات مبادرة ريس الجمهورية.

ندوات الصحة الانجابية

قوافل مبادرة "حياة كريمة" الصحية تجوب قري دمياط بشكل مستمر، تهدف تلك القوافل فحص الأهالي وتقديم الرعاية الطبية بالمجان لسكان تلك المناطق، لكن لم يقتصر دور تلك القوافل على تقديم الرعاية الطبية فقط، إنما يتم عقد ندوات توعوية لسيدات تلك المناطق حول الصحة الانجابية، وكذلك طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض، فضلا عن التعامل مع الأمراض الفيروسية المعدية وكيفية الوقاية منها.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن ندوات التوعية التي تتم خلال قوافل مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلي رفع درجة الوعي لدي أبناء القري، مشيرا إلي أن هناك اثرا واضحا لتلك الندوات في تغير ثقافة المواطنين حول الأمراض وطرق التعامل معها، فضلا عن توضيح الطرق المثلي للسيدات حول الصحة الانجابية.

ندوات التأهيل المجتمعي

استكمالا للدور المجتمعى التى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وفي إطار المخطط الزمني المحدد والخاص بمشروعات البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" قام فريق المشاركة المجتمعية بالعديد من الأنشطة المجتمعية المكثفة والتى شملت العديد من اللقاءات الجماهيرية داخل مركز كفر سعد، وذلك للتأكيد على أهمية تلك المشروعات ومتابعة المردود الجماهيرى لمشروعات المرحلة الاولى من المبادرة

كما تم عمل تأهيل مجتمعي لاكثر من 500 مستفيد بقرى المرحلة الثانية وتم المشاركة فى عمل الزيارات الميدانية لطلاب كلية تمريض جامعة دمياط باجمالى عدد مستفيدين 800 طالب.

وأكد العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن تلك الندوات انت بثمارها في العديد من الجوانب، لافتا إلي أنه يتم الآن تنمية الوعي المجتمعي لدي العديد من القضايا أبرزها قضايا الحفاظ على المياة، مشيرا إلي أنه يتم الآن تجهيز ندوات أخري بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتنظيم زيارات لعدد من قري المرحلة الثانية من المبادرة تمهيدا لاستكمال تلك الندوات التي شهدتها قري المرحلة الأولي خلال الفترة الماضية.

برامج التثقيف المالي

يشارك المجلس القومي للمرأة في هذا الامر، عقد العديد من الندوات التوعوية لسيدات القري حول موضوع التثقيف المالي، ويهدف البرنامج التدريبى الى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

ويشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع اموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات ابرزها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، إضافة إلي التعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها.

وتستمر مبادرة "حياة كريمة" في تقديم الوعي اللازم للمواطنين حول العديد من الأمور الهامة، لتؤكد أنها مبادرة القرن والتي وفرت تنمية البنية التحتية وخلق الوعي اللازم لدي المواطنين بشكل يضمن تقديم "حياة كريمة"



جانب من الندوات



جانب من الندوات



جانب من الندوات



جانب من الندوات



جانب من الندوات



جانب من الندوات