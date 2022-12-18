حفروا بعمق 40 متر.. اعترافات 10 أشخاص نقبوا عن الآثار بالقاهرة

كتب سليم على

أدلى المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة البساتين ، باعترافات أمام النيابة العامة، أن أحدهم يملك عقار بدائرة القسم معتقدا أن بداخله آثار، فاقنع باقى المتهمين بالحفر أسفله لاستخراج الاثار وتوزيعها.

وأضافوا أنهم بدأو عمليات الحفر حتى وصلوا لعمق 40 مترا، ولكن لم يعثروا على شئ، فقررا الحفر لعمق أكبر، الا أن أحد سكان المنطقة لاحظ تردد المتهمين بشكل متكرر على المنزل فقرر تحرير بلاغ، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم و إتخاذ الإجراءات القانونية بشانهم.

كانت الداخلية نجحت ئفي ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (بعض الأشخاص) بالتردد على عقار كائن بدائرة القسم وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (10 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وبداخلها (حفرة بعمق 40 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.