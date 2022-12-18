اليوم السابع
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"حركة الاستعداد".. سكاى نيوز: بريطانيون يخزنون الإمدادات فى المنازل

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:26 م
"حركة الاستعداد".. سكاى نيوز: بريطانيون يخزنون الإمدادات فى المنازل متاجر بريطانيا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن المملكة المتحدة تشهد ما وصفته بـ"حركة الاستعداد" مع زيادة عدد الأشخاص الذين يخزنون الإمدادات فى المنازل لمواجهة تصاعد الأزمات الحالية.

سكاي نيوز
سكاي نيوز

 

وأوضحت أن البريطانيين استعانوا فى الفترات الأخيرة بمنتديات "التحضير" وقنوات عبر موقع "يوتيوب" لمعرفة ما يجب شراؤه وكيفية تخزينه في حالة الطوارئ.

وعرضت الشبكة قصص لمواطنين قاموا بتخزين الطعام والإسعافات الأولية والمشاعل والمصابيح التي تعمل بالبطاريات بسبب عدم اليقين لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء قارس البرودة.

ومن بين هؤلاء المواطنين شخص يدعى "بارى" الذى لديه قناة على يوتيوب وينشر مقاطع فيديو على الإنترنت تحت اسم مستعار Northman Prepping UK ويقول "نصيحتي للناس هي أن يكون لديهم ما لا يقل عن أسبوع من الطعام في المخزن".

وأضاف قائلا: "أشياء مثل المشاعل والمصابيح التي تعمل بالبطارية حيث تكون سهلة وغير مكلفة في حالة انقطاع الكهرباء."

وفي مقاطع الفيديو هذه ، يخفي هويته ، مضيفًا: "لا أريد حقًا الدعاية. وإذا ساءت الأمور ، لا أريد أن يعرف الناس أين أعيش ، أو ما هي الإمدادات التي لدي".

وأوضحت الشبكة البريطانية أن "حركة الاستعداد" بدأت في الولايات المتحدة ، حيث ترتبط بشكل متكرر بالتحضير لأحداث شبيهة بنهاية العالم.

لكن هنا في المملكة المتحدة ، تقول الدكتورة ساريتا روبنسون ، الطبيبة النفسية ، إن الأمر أصبح "أكثر شيوعًا".

تصف الدكتورة روبنسون ، التي تُحاضر عن سيكولوجية البقاء على قيد الحياة في جامعة سنترال لانكشاير ، نفسها بأنها "مُستعدة بدرجة أقل من غيرها".

 


بريطانيا

حركة الاستعداد

متاجر بريطانيا

المملكة المتحدة

ريشى سوناك

الشتاء



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