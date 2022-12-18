جنوب إفريقيا تنشر الجيش حول محطات الكهرباء لمنع عمليات تخريب

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أكدت جنوب أفريقيا، نشر قوات الجيش حول محطات الكهرباء وذلك لمنع أي عمليات تخريب.

وقالت الشركة المزودة للكهرباء التابعة للدولة "إيسكوم"، إنه سيتم نشر الجيش في العديد من محطات الطاقة لمكافحة "التهديد المتزايد بالتخريب والسرقة"، بحسب موقع نيوز 24 الإخباري الجنوب افريقي، اليوم الأحد.

من جانبه .. أوضح فينسينت ماجوينيا - المتحدث باسم رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا - إنه سيتم نشر ما لا يقل عن 10 جنود في المرحلة الأولية في كل محطة، مشيرا إلى أن انتشار الجيش يهدف إلى منع التخريب وسرقة الفحم والديزل من محطات توليد الكهرباء.