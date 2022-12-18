اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جلسات علمية ودورات تدريبية بمنتدى خريجى الجامعات السوفيتية والروسية لتطوير المناهج التعليمية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:04 م
جلسات علمية ودورات تدريبية بمنتدى خريجى الجامعات السوفيتية والروسية لتطوير المناهج التعليمية المشاركين فى المؤتمر
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم برنامج منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية للأجانب - ممثلي النظام التعليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرا للخريجين العرب والأفارقة من جامعات الاتحاد السوفيتى سابقا وروسيا الاتحادية، وذلك على مدار يومى السبت والأحد 17و18 ديسمبر الجارى ، وذلك برعاية المؤسسة الروسية للتعاون والانتشار مع السفارة الروسية فى مصر والبيت الروسى بالقاهرة.
 
وقالت الدكتورة سمر حداد نائب رئيس منتدى البرلمانيين العرب وخريجة جامعة الطب الاول في ليننغراد- روسيا، إن أهداف المؤتمر واللقاء تدور حول تباحث دور الخريجيين وتبادل الخبرات فى كافة الأنشطة العلمية والتربوية والصحية والإنمائية وغيرها كل حسب بلده .
 
 
وأشارت الدكتور سمر حداد، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة لممثلى الخريجين فى لبنان من نادى الخريجين وجمعية الصداقة الروسية اللبنانية وغيرهم ورؤساء جامعات لبنان ووفد يضم 16 شخصية وخاصة رئيس الجامعة اللبنانية سابقا وأيضا عضو بالبرلمان اللبناني ، لافتة إلى أن اليوم الأول للمؤتمر شهد تنظيم مائدة مستديرة بعنوان "فرص القبول للدراسة في المؤسسات التعليمية للتعليم العالي في روسيا الاتحادية" وكذلك جلسة للبحوث العلمية المشتركة.
 
وذكرت ، أن اليوم الثانى من فعاليات البرنامج تتضمن تنظيم حلقات وورش تدريبية عن كيفية إدارة التعليم وكيف يشارك الخريجين فى تطوير المناهج العلمية والصحية، ومائدة مستديرة لتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة من مختلف الدول.
 
149f3983-7374-47d6-ab77-9d8d8a41ce86
 

 

6448b8d6-d8cb-45c9-ba50-80febc24be7b
 

 

b50e56f8-f911-4bb4-963d-d432610d33b2
 

 

d0d0e865-bd7d-44d1-9722-141a2b21c18b
 

 

de43bee2-e3dd-4e8e-b7f0-99e5a742b4e3 (1)
 

 

de43bee2-e3dd-4e8e-b7f0-99e5a742b4e3

 


التعليم العالى

اخبار مصر

الجامعات السوفتية

روسيا الاتحادية



الموضوعات المتعلقة

جامعة سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا عن نظام الساعات المعتمدة للعاملين بالدراسات العليا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:19 م

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن مكافحة المخدرات والإدمان.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:52 م

جامعة دمياط تعلن عن مسابقة MOSAIC 2023 للجامعات على مستوى الجمهورية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:51 م

إطلاق مسابقتين ضمن فعاليات اللقاء التعريفى لمبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة أسيوط

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:51 م

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب الفائزين مسابقة "الاستدامة والتغير المناخي"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة