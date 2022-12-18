جلسات علمية ودورات تدريبية بمنتدى خريجى الجامعات السوفيتية والروسية لتطوير المناهج التعليمية

كتب محمد صبحى

نظم برنامج منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية للأجانب - ممثلي النظام التعليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرا للخريجين العرب والأفارقة من جامعات الاتحاد السوفيتى سابقا وروسيا الاتحادية، وذلك على مدار يومى السبت والأحد 17و18 ديسمبر الجارى ، وذلك برعاية المؤسسة الروسية للتعاون والانتشار مع السفارة الروسية فى مصر والبيت الروسى بالقاهرة.

وقالت الدكتورة سمر حداد نائب رئيس منتدى البرلمانيين العرب وخريجة جامعة الطب الاول في ليننغراد- روسيا، إن أهداف المؤتمر واللقاء تدور حول تباحث دور الخريجيين وتبادل الخبرات فى كافة الأنشطة العلمية والتربوية والصحية والإنمائية وغيرها كل حسب بلده .

وأشارت الدكتور سمر حداد، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة لممثلى الخريجين فى لبنان من نادى الخريجين وجمعية الصداقة الروسية اللبنانية وغيرهم ورؤساء جامعات لبنان ووفد يضم 16 شخصية وخاصة رئيس الجامعة اللبنانية سابقا وأيضا عضو بالبرلمان اللبناني ، لافتة إلى أن اليوم الأول للمؤتمر شهد تنظيم مائدة مستديرة بعنوان "فرص القبول للدراسة في المؤسسات التعليمية للتعليم العالي في روسيا الاتحادية" وكذلك جلسة للبحوث العلمية المشتركة.

وذكرت ، أن اليوم الثانى من فعاليات البرنامج تتضمن تنظيم حلقات وورش تدريبية عن كيفية إدارة التعليم وكيف يشارك الخريجين فى تطوير المناهج العلمية والصحية، ومائدة مستديرة لتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة من مختلف الدول.