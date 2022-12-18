جامعة السلطان قابوس تحصد المركز الثانى فى مهرجان الشروق السابع لإبداعات طلاب الإعلام

والجدير بالذكر أن المشروع الفائز من إعداد الطلاب:«الهنوف الفارسي، الخطاب السليماني، أيمن الراشدي»، في تخصص الإذاعة والتلفزيون بجامعة السلطان قابوس، وتحت إشراف الدكتور عبد الله الكندي، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام، بكلية الاداب والعلوم الإجتماعية، والدكتور إيهاب حمدي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالقسم.

وشارك في المهرجان هذا العام 44 جامعة، منهم 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية، وبلغ عدد المشروعات المشاركة من أقسام الإذاعة والتليفزيون "111" مشروعًا في مجالات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية، والبرامج التليفزيونية، والرسوم المتحركة، وأغاني وأوبريت.

أُقيم المهرجان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وبحضور كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف الجامعات، والشخصيات العامة، والكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير اليوم السابع، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور جودة غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سهير صالح، عميد المعهد الدولى العالى للإعلام، والدكتورة رباب عبد الرحمن، وكيل المعهد، وعمداء كليات ومعاهد الإعلام، ماجى الحلوانى، وهبة السمرى، وهبة شاهين، وحنان يوسف، خالد عبد الجواد، ومحمد النشار، وغادة اليمنى، وإيناس حامد.

وكان قد فاز طلاب قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، بالمركز الثاني، في مسابقة الحملات الإعلانية، بمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام على مستوى مصر والعالم العربي، وسط منافسة قوية بين أكثر من 44 جامعة، منهم 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية من فلسطين والإمارات والأردن والبحرين وعمان واليمن والسعودية، وتسلمت الجائزة الدكتورة إيمان عبدالوارث، مدرس مادة الحملات الإعلامية والإعلانية، والطالب زياد عمرو، مُمثل طلاب قسم الإعلام، والطالبة سارة بخيت، مُمثلة عن فريق العمل.