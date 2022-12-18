توقيع بروتوكول للتعاون بين رئيس النيابة الإدارية ومحافظ كفر الشيخ.. صور

كتب عبد الله محمود

شهد المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ، وذلك بمقر المحافظة.

وقد رافق رئيس الهيئة وفد رفيع المستوى، ضم كلًا من، المستشار محمد عبد الكريم، المستشار، عبد الناصر خطاب، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وكان في استقبال الحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، وقيادات النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار أحمد متولي عياد، مدير مكتب فني كفر الشيخ، المستشار غنيم عبد العزيز، مدير فرع الدعوى التأديبية.

وبموجب هذا البروتوكول، يتولى مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، وبالتنسيق مع المحافظة، إعداد وتنظيم دورات تدريبية للسادة العاملين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في الموضوعات التي تدخل في نطاق عمل المركز.

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، وقام سيادتهما بتفقد قاعات مركز التدريب بالمحافظة، والدورة التدريبية الأولى للمحققين القانونيين بمحافظة كفر الشيخ، وهي الدورة التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، للمحققين القانونيين بالمحافظة كأولى ثمار البروتوكول الموقع اليوم بين النيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ،

حيث أكد سيادة اللواء المحافظ جمال نور الدين، على الاهتمام البالغ لمحافظة كفر الشيخ بمنظومة التدريب، واستعرض سيادته إمكانيات وتجهيزات مركز التدريب بالمحافظة الذي تم تزويده بكافة الإمكانيات التكنولوجية وأحدث الوسائل المساعدة في مجال التدريب، مشددًا على أهمية البروتوكول الموقع اليوم بين المحافظة والنيابة الإدارية لتدريب وتكوين الجهاز الإداري بالمحافظة، والاستفادة من الخبرات القضائية بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وفي كلمته التي ألقاها، وجه معالي المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لسيادة اللواء، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأبدى رئيس الهيئة تقديره البالغ للاهتمام الذي يوليه سيادته لدعم تدريب الجهاز الإداري بالمحافظة، وحرص على التعاون بين المحافظة والنيابة الإدارية، وأكد على أهمية تكامل الجهود بين النيابة الإدارية، وهي الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري وفق ما تتمتع به من استقلالية وحياد وضمانات التحقيق القضائي، وبين الجهاز الإداري بالمحافظة، لتحقيق الغاية الأسمى التي ابتغاها المشرع في ضبط وإصلاح منظومة العمل الإداري وتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة، ليتكامل الدور القضائي مع الإداري من أجل تحقيق المصلحة العامة وسيادة دولة القانون.

وعقب ذلك، قام المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، بزيارة مكتب فني كفر الشيخ، حيث التقى بأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، وأكد على أهمية استمرارهم في بذل الجهد والعطاء والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية، لأداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.

جانب من توقيع البروتوكول جانب من توقيع البروتوكول



بروتوكول تعاون بين مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ