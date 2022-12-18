تفاصيل مشروع تغطية مصرف السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث شرق أسوان

أسوان- صلاح المسن

بدأت التجهيزات بمدينة أسوان، للقضاء علي أكبر بؤرة تلوث بأسوان، ويستهدف المشروع، إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان، ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهى لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 متر فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية بعد القضاء، علي الخطر الصحي لوجود هذا الممر المائي وما يحتويه من تجمعات للقمامة، ومخلفات مسببة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وفي نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث من خلال تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، والتجهيزات الجارية لبدء العمل فى المشروع .

والمشروع الضخم يجري تنفيذه على مدار 20 شهرا، بإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى بجنوب الوادى التابعة لوزارة الرى، بموافقة وزير الموارد المائية والرى على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم من لجنة الزراعة بمجلس النواب ليرى مشروع تغطية مصرف السيل النور بعد سنوات عديدة .

ويتواكب المشروع الضخم لتغطية مصرف السيل مع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كيلومتر ، وأيضاً إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من أبرزها المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب، وكذلك إنشاء مجمعات للمدارس والأنشطة الخدمية .

وكان قد أعطى محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف رفع المخلفات وأعمال التطهير قبل التغطية لضمان عدم وجود أى ملوثات، مع توزيع الحاويات، وصناديق القمامة، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء وممثلى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى في مناطق حى شرق لتوعية المواطنين بعدم إلقاء أي قمامة على جانبي المصرف.

وكلف نائب المحافظ بالإستمرار فى التنسيق بين مسئولى المشروع، وجهات المرافق والوحدة المحلية لتحقيق التواصل العرضى من أجل تذليل كافة المعوقات فى الشبكات الممتدة بطول مصرف السيل ، بجانب تحديد مواقع التشوينات ، علاوة على إيجاد محاور بديلة لعدم تعارض الحركة المرورية مع الأعمال المنفذة للمشروع.



تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل



جانب من المشروع