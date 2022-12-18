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تصديرى الصناعات الطبية: مصر تستقبل 50 مشتريا من 12 دولة لزيادة الصادرات

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:28 ص
تصديرى الصناعات الطبية: مصر تستقبل 50 مشتريا من 12 دولة لزيادة الصادرات الدكتور ماجد جورج
كتب إسلام سعيد

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نظم المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، بعثة تضم ما يزيد عن 50 مستورد ووكيل وموزع من 12 دولة من الدول العربية والإفريقية، والتي منها، السعودية، تونس، العراق، الأردن، اليمن، غانا، رواندا، أوغندا، كينيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، الصومال، وتضم البعثة مشترين من قطاعات، الأدوية البشرية والبيطرية، المستلزمات الطبية، منتجات المعامل، الأثاث الطبي، مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل العلاجية، والمكملات الغذائية الطبية.
 
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هذه البعثة تأتي في إطار التوجهات الرئاسية واستراتيجية وزارة التجارة لزيادة الصادرات إلى الدول المستهدفة وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار، مشيرا إلي تنسيق الجهود مع البعثة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكاتب التجارية والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الخارجية من أجل إنجاح البعثة وخروجها بالشكل الأمثل.
 
وأعلن "جورج"، أن المجلس أطلق مؤخراً مبادرة "معا للتصدير"بهدف زيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة واعدة، مشيراً إلى العمل على مساندة دول الجوار التي اتجهت إلى مصر لتكون بديلًا للأسواق العالمية المصنعة والمصدرة للمنتجات الطبية، نظراً لتداعيات الأزمات العالمية مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وما صاحبها من تبعيات كفقدان الدول الكبيرة مثل الصين والهند ميزة توفير المنتجات الطبية، سواء من خلال التأخير في التصدير، أو ارتفاع تكاليف الشحن، بسبب أزمة الوقود العالمية.
 
وأكد الدكتور ماجد جورج، أن الدول المشاركة في البعثة جاءت بعد دراسة متأنية من قبل المجلس حيث أجرى المجلس عدة دراسات لتحديد الدول المستهدفة التي تعتبر أسواقها ذات أهمية كبيرة وواجهت مشاكل في الاستيراد من الدول المهيمنة (الهند والصين).
 
وكشف جورج، أن عدد الشركات المصرية المشاركة في البعثة تبلغ حوالي 65 شركة في كافة القطاعات الطبية، بالتنسيق مع Expo Consultants والتي تقوم ببناء وتجهيز المعرض للشركات المصرية المشاركة في البعثة.

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