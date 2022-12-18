اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 25 محضرا لمزارعين فى حوش عيسى بالبحيرة امتنعوا عن توريد 49 طن أرز شعير

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:30 م
تحرير 25 محضرا لمزارعين فى حوش عيسى بالبحيرة امتنعوا عن توريد 49 طن أرز شعير تحرير محاضر
البحيرة - فريق المحافظات

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كثفت محافظة البحيرة الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية، لتنبيههم بضرورة توريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المساءلة القانونية.
 
ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز حوش عيسى أسفرت عن تحرير 25 محضر ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 49 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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