تحرير 25 محضرا لمزارعين فى حوش عيسى بالبحيرة امتنعوا عن توريد 49 طن أرز شعير

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز حوش عيسى أسفرت عن تحرير 25 محضر ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 49 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات.