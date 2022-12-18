اليوم السابع
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باكستان: مقتل 4 من ضباط الشرطة فى هجوم إرهابى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:14 ص
باكستان: مقتل 4 من ضباط الشرطة فى هجوم إرهابى الشرطة الباكستانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قتل أربعة من رجال الشرطة الباكستانيين، وأصيب أربعة آخرون في هجوم إرهابي على مركز شرطة منطقة لاكي مروات في إقليم خيبر بختونخوا الكائن شمال غربي باكستان.

وأعلن مسئولون في الشرطة الباكستانية -حسبما أفادت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد، أنه وقع تبادل عنيف لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، حيث ألقى المهاجمون قنابل يدوية وصواريخ باتجاه مركز الشرطة.

وأضاف المسئولون أنه عقب الحادث وصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى المكان وبدأت عملية بحث في المنطقة، للوقوف على تفاصيل أكثر بشأن الحادث.

 


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