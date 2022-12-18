باكستان: مقتل 4 من ضباط الشرطة فى هجوم إرهابى

وأعلن مسئولون في الشرطة الباكستانية -حسبما أفادت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد، أنه وقع تبادل عنيف لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، حيث ألقى المهاجمون قنابل يدوية وصواريخ باتجاه مركز الشرطة.

وأضاف المسئولون أنه عقب الحادث وصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى المكان وبدأت عملية بحث في المنطقة، للوقوف على تفاصيل أكثر بشأن الحادث.