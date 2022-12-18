انفجار بمحطة كهرباء طلخا بالدقهلية بسبب ماس.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حريق هائل داخل محطة كهرباء طلخا وتصاعد ألسنة النيران والدخان.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمحول داخل محطة رقم 750 بشركة كهرباء والتي تعمل بقدرة 750 ميجا وات وتستخدم الغاز الطبيعي في انتاج وتوليد الطاقة بسبب ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتوقف عمل المحطة بشكل جزئي ولم يسفر الحريق عن اي خسائر في الأرواح أو إصابات وجارى حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.