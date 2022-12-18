الممثل الأمريكي لأفغانستان يبحث المساعدات الإنسانية مع رئيسة "يوناما" بواشنطن

أ ش أ

قال الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست، إن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) تقوم بعمل مهم للغاية نيابة عن المجتمع الدولي من خلال تقديم وتنسيق العمليات الإنسانية الضرورية، وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة مع الأفغان المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وأكد ويست، في تصريح نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، اليوم الأحد استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة للدولة خلال اجتماعه أمس مع روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وناقش الجانبان مسائل مهمة للغاية بما في ذلك استمرار المساعدات الإنسانية وإيجاد آليات للتعامل مع النظام الحالي لأفغانستان والحاجة إلى احترام حقوق الإنسان والكرامة والحرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سلط في تقريره الأخير عن أفغانستان، الضوء على أن الدولة يجب أن تفي بالتزاماتها بالمبادئ والأعراف والمعايير الدولية ضد التمييز والظلم وعدم المساواة والظلم والإفلات من العقاب.