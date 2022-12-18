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الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا بحضور المئات من الأهالى.. فيديو

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:48 ص
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا بحضور المئات من الأهالى.. فيديو جانب من جلسة الصلح
المنيا-حسن عبد الغفار

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نجحت الجهود الشعبية وكبار العائلات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنيا ولجنة المصالحات العرفية بالمديرية في عقد جلسة صلح بين عائلتي "سليمان" "والسلالمة" بقرية بني سمرج بمركز سمالوط شمال المنيا لإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين ووأد الخصومة الثأرية التي نشبت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن عدة مشاجرات بين أبناء العائلتين نتج عنها وفاة كبير عائلة "سليمان" وتم تغريب أهل القاتل من عائلة "السلالمة" خشية الثأر وبتدخل من كبار رؤوس العائلات بالمنطقة تم التفاوض بينهما لاتمام مراسم الصلح برعاية الأجهزة الامنية.

وقامت عائلة" السلالمه " بتقديم الكفن والإقرار بالتصالح وقبول باقى شروط الصلح لإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين وإنهاء الخصومه الثأريه وتم قبول الكفن والعفو ليسود الأمن والسلام بين الطرفين.

وشهد جلسة الصلح المئات من أبناء العائلتين والقرى المجاورة بحضور عدد من ائمة الأزهر الشريف وشيوخ الأوقاف ورجال الأمن وحضور كثيف للقبائل العربيه فى ضيافة الحاج خلف عبد المجيد وبسعى من عمد العائلات والقبائل لإنهاء الخصومه الثٱريه بين العائلتين.

 

إتمام الصلح بين العائلتين
إتمام الصلح بين العائلتين

 

جانب من جلسة الصلح
جانب من جلسة الصلح

 

جلسة الصلح
جلسة الصلح

 


مديرية الامن

الصلح بين عائلتين

سمالوط

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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