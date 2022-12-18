اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات البحرية لسول وواشنطن تجريان تدريبات ثنائية لتعزيز التشغيل البينى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:11 ص
القوات البحرية لسول وواشنطن تجريان تدريبات ثنائية لتعزيز التشغيل البينى البحرية الأمريكية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت قوات السيل البحرية لسول وواشنطن تدريباتهما الثنائية التي استمرت أسبوعين والتي تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني.

وذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن فريق قوات السيل المتمركز في الساحل الغربي وأسطول الحرب الخاص الكوري الجنوبي اختتموا تدريباتهم الثنائية يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأشارت القيادة إلى أن التدريبات تضمنت تدريبات ثابتة وديناميكية على الأسلحة، وتدريبات قتالية عن قرب، وتخطيطا للمهمات، والتبادلات المعرفية والثقافية.

من جانبه، قال القائد "ديفيد أبرناثي" للمجموعة الأولى للحرب الخاصة البحرية الأمريكية "استمر التدريب لمدة أسبوعين ليزيد من استعدادنا ويظهر التزامنا الصارم بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة".

 


قوات السيل البحرية

سول

واشنطن

البحرية الأمريكية

كوريا الجنوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة