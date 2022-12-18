القوات البحرية لسول وواشنطن تجريان تدريبات ثنائية لتعزيز التشغيل البينى

وذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن فريق قوات السيل المتمركز في الساحل الغربي وأسطول الحرب الخاص الكوري الجنوبي اختتموا تدريباتهم الثنائية يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأشارت القيادة إلى أن التدريبات تضمنت تدريبات ثابتة وديناميكية على الأسلحة، وتدريبات قتالية عن قرب، وتخطيطا للمهمات، والتبادلات المعرفية والثقافية.

من جانبه، قال القائد "ديفيد أبرناثي" للمجموعة الأولى للحرب الخاصة البحرية الأمريكية "استمر التدريب لمدة أسبوعين ليزيد من استعدادنا ويظهر التزامنا الصارم بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة".