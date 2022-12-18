اليوم السابع
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الصلاة عماد الدين.. موضوع الملتقى السابع لرواق الطفل والأسرة بمراكز الشباب

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:09 م
الصلاة عماد الدين.. موضوع الملتقى السابع لرواق الطفل والأسرة بمراكز الشباب الملتقى السابع لرواق الطفل والأسرة بمراكز الشباب
كتب لؤى على

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واصل رواق الطفل والأسرة الذي ينفذه الرواق الأزهري، والذي يُعقد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الأزهر الشريف، فعالياته التوعوية التي تعقد بمراكز الشباب في 54 مركزا بواقع مركزين بكل محافظة، حيث أُلقيت سابع محاضرات الرواق تحت عنوان: "الصلاة عماد الدين".
 
وألقى المحاضرات عدد من أعضاء لجان الوعظ بالمناطق الأزهرية بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بمحافظات الجمهورية، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.
 
وأكد د .هاني عودة، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ خطة بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، والذي تم توقيعه في شهر أغسطس الماضي، إذ تم الاتفاق على أن تُتيح وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب لديها لاستضافة أنشطة الرواق الأزهري التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النشء في المقام الأول؛ وذلك حرصًا من مؤسسة الأزهر وإمامه الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، ووكيل الأزهر،  الدكتور محمد الضويني، على إتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.
 
 
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