اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع اليابانية: رصد حاملة طائرات صينية بالقرب من جنوب البلاد

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:52 م
الدفاع اليابانية: رصد حاملة طائرات صينية بالقرب من جنوب البلاد الجيش اليابانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع اليابانية، إنه تم رصد طائرات مقاتلة ومرحيات تقلع وتهبط بصفة متكررة على حاملة طائرات تابعة للصين في المحيط الهادي بالقرب من محافظة "أوكيناوا" جنوب اليابان.


وأعرب مسئولون في وزارة الدفاع الصينية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، عن اعتقادهم بأن الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في المنطقة.


ويعد هذا أول تأكيد لمثل تلك الأنشطة على حاملة طائرات صينية في المحيط الهادي منذ شهر مايو الماضي، كما سارعت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بنشر طئرات مقاتلة، فيما لم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوي الياباني.


اليابان

الجيش الياباني

الصين

الصين واليابان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة