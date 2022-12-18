الداخلية تضبط 47 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق فى حملات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 47 طن، وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض تم ضبط أكثر من (634) طنا.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 71 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 917 قضية من بينها (243) قضية "خبز ناقص الوزن" و272 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".