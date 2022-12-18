التعليم: امتحان الفصل الأول من كامل المنهج وتقيس مخرجات التعلم والتحليل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل و الشهادة الإعدادية من المنهج الدراسى كاملاً، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي وتقيس الأسئلة مخرجات التعلم والفهم والتطبيق والتحليل، حيث يتم تصميم الأسئلة بشكل يحقق نواتج التعلم الحقيقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.