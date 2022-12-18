البابا فرنسيس: كتبت خطاب استقالتي بعد تنصيبي لتقديمها حال وجود مشاكل صحية

كشف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنه كتب خطاب استقالته من منصبه بعد فترة وجيزة من انتخابه للمنصب خلال عام 2013؛ لتقديمها في حالة وجود مشاكل طبية تعوقه من تنفيذ مهامه.



وقال بابا الفاتيكان - في تصريحات صحفية أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد - إنه منح الخطاب للكاردينال الذي كان يشغل منصب وزير خارجية الفاتيكان آنذك، مفترضًا أن الأسقف الذي يشغل المنصب ذاته حاليًا، الكاردينال بيترو بارولين، لديه في الوقت الحالي التعلميات مكتوبة.



وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان ردا على سؤال حول ماذا سيحدث إذا جعلت المشاكل الصحية أو حدث ما جعل البابا فجأة غير قادر على أداء وظيفته، وما إذا كان ينبغي أن تكون هناك قاعدة لمثل هذه الحالات، فأجاب فرانسيس: "هناك بالفعل قاعدة في الممارسة العملية".



وكان البابا فرنسيس (الذي يبلغ من العمر 86 عامًا) قد خضع خلال عام 2021 لعملية جراحية لإصلاح تضييق الأمعاء، كما أنه تعثر بسبب آلام في الركبة ما دعى إلى استخدامه كرسيا متحركا لأشهر، بينما استخدم في الآونة الأخيرة بصورة متزايدة عصا بدلا من الكرسي المتحرك للتجول في الاماكن العامة.



تجدر الإشارة إلى أن قانون الكنيسة الكاثوليكية يشترط أن تتم الاستقالة البابوية "بحرية وأن يعلن عنها كما يجب".