"الإدراك أسلوب حياة" ندوة توعوية بطب المنوفية للوقاية من مرض الإيدز

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالتعاون مع دبلومة مكافحة العدوى بكلية الطب جامعة المنوفية، يوما علميا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للايدز ، تحت رعايه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعه بشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئية، والدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكليه ، والدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب أسنان ، والدكتور محمد الصاوي وكيل الكليه لشئون التعليم ، والدكتوره وفاء زهران مدير وحده ضمان الجودة بالجامعه والمشرف على دبلومة مكافحه العدوى ، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والدكتورة سلوي فؤاد منسق إدارة الوافدين بالجامعة ، وأم محمد شيحة مدير الكلية ، وبرئاسه الدكتور الدكتوره أمل مقلد رئيس القسم وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية والطلاب من كلية الطب والتمريض والعلوم الصحية ،وفريق مكافحة العدوي بالكلية ومديرية الصحة.

رحب الدكتور صبحي شرفه بضيوف اليوم العلمي من مديريه الصحة وأعضاء هيىة التدريس والطلاب، وأشاد بما قام به الطلاب من أبحاث ومعروضات خلال المعرض الذي افتتح على هامش اليوم العلمي، ونقل الى الحضور تحيات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعه كما وجه الشكر للدكتور محمود قوره عميد الكليه للدكتور عبد الرحمن السباعي عميل الكلية.

وأكد الدكتور صبحي شرف، أن العقل السليم في الجسم السليم ، وأكد علي اهمية مراعاة الجانب النفسي في العلاج للمريض لأن قوة جهاز المناعة تعتمد علي الجانب النفسي، مؤكدا علي ضرورة اتقان مقدمي الخدمة الطبية أخلاق الرعاية، موضحا أهمية الندوات والإرشادات في رفع وعي الشعوب لان الوعي اساس الوقاية من الأمراض.

كما رحب الدكتور عبد الرحمن السباعي بالحضور، وأشاد بمعرض القسم وما قام به الطلاب من مجسمات وبوسترات تحت إشراف أساتذة القسم ، مشيرا الي أهمية التعليم التفاعلي ومشاركة الطلاب في البحث العلمي ومكافحة العدوي والحد من إنتشار الأمراض واكتسابهم الخبرات من أساتذتهم.

وأشارت الدكتوره أمل مقلد إلى أن اليوم العلمي تناول التعريف بمرض الايدز وطرق مكافحة العدوى وكيفية التشخيص في مراحله المختلفة، والمستجدات في طرق الوقايه والعلاج موجعة مجسمات وبوسترات حول مرض الايذيز تشرح طبيعة الفيروس وكيفية غزوه للجهاز المناعى.

كما أكدت الدكتورة وفاء زهران علي أهمية التكامل والتعاون بين الأقسام الطبية المختلفة لمكافحة العدوي والأمراض وضرورة مواكبة التطورات العالمية في العلاج والتشخيص وأخذ العمل بجدية.

واستعرض الدكتور عبد الله عطية مسؤل مكافحة الايديز بمدرية الصحة بالمنوفية، كيفيه حماية مقدمي الخدمة الطبية من الإصابة وكيفية التعامل مع المريض ، وأشار إلي وجود هيئة إرشادية بالمحافظة لمساعدة مريض الإيدز و توافر العلاج مجانا وان وهناك العديد من المبادرات تم تفعيلها بمديريات الصحة بالمحافظات لاكتشاف حالات الإصابة للحد من إنتشار العدوي وإجراء الفحص الطبي وتقديم العلاج في سرية تامة.

وقام الدكتور صبحي شرف والدكتور عبد الرحمن السباعي بافتتاح المعرض الذي نظمه القسم علي هامش اليوم العلمي للطلاب وطلاب الدراسات العليا والذي يضم العديد من المجسمات والبوسترات حول كل ما يتعلق بمرض الإيدز وتطور التشخيص والعلاج.