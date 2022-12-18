استوليا على مصوغاتها الذهبية.. التحقيقات تكشف كواليس سرقة سيدة بالإكراه

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط عاطلين خصوصا نشاطها الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، أن المتهمين قاما باتخاذ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لهما لمزاولة نشاط السرقة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاما فى الواقعة الأخيرة برصد إحدى السيدات منذ خروجها من منزلها وتتبعها أثناء سيرها فى الشارع بعد أن لاحظا أنها ترتدى مصوغاتها الذهبية وتحمل هاتف محمول ثمين، فقاما بتتبعها حتى استغلا تواجدها فى أحد الشوارع الخالية من المارة، وقاما بإشهار الأسلحة البيضاء فى وجهها، بالإضافة إلى أن قاما أيضا بتعصيب عينها وتكبيل يدها بحبل حتى لا تستطيع المقاومة أو فك عصابة عينها، واستوليا منها على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول ومبلغ مالي وفرا هاربين.

وكانت نيابة الزاوية الحمراء، أمرت بحبس عاطلين لاتهامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وهاتف محمول من إحدى السيدات الإكراه على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت (بشخصين "غير معلومين لديها ") قاما بتهديدها بسلاح أبيض ، وتعصيب عينيها وتقييد يديها واستوليا منها على (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، كما أضاف أحدهما بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.