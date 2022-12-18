استطلاع: 64.9% من اليابانيين يرفضون زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الدفاعي

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أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن 64.9 % من اليابانيين يرفضون خطة أعلنت عنها مؤخرا حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لزيادة الضرائب لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي للدولة.

ووفقا للاستطلاع، ظل معدل التأييد لحكومة كيشيدا عند 33.1 % على غرار استطلاع الشهر الماضي، كما لم يتغير معدل عدم الرضا عن أداء الحكومة تقريبا الذي بلغ 51.5 %.

وتأتي نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم الأحد بعد أن أعلن كيشيدا أمس الأول الجمعة عن استراتيجية أمنية جديدة لليابان للمضي قدما في أكبر برنامج تعزيز دفاعي لها منذ الحرب العالمية الثانية وسط صعود الصين وتهديدات كوريا الشمالية.

وكشفت نتائج الاستطلاع أنه فيما يتعلق بالزيادة المخطط لها في ميزانيات الدفاع لخمس سنوات من العام المالي المقبل، فقد عارضها 53.6 في المائة، مقابل تأييد 39 في المائة.

كما تخطط الحكومة اليابانية أيضا لزيادة ضرائب الشركات والضرائب على التبغ لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي هذا الصدد، قال 87.1 % من المستطلعين إن كيشيدا فشل في شرح خطة زيادة الضرائب بشكل كاف، بينما قال 7.2 % فقط إن تفسيره كان كافيا.