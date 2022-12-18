إصدار 750 ألف شهادة مؤمنة لخريجى الجامعات وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية

كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى ومقدم إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول ملف التحول الرقمى وحهوظة الوزارة فى تنفيذه، أنه تم إصدار ما يزيد عن 750 ألف شهادة مُؤمنة لخريجى الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مُستندات الوزارة، ومليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني.
وأوضح التقرير، أن هناك حوالى مليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online كما تم إنشاء 10 "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء و4 معامل كمعامل نموذجية للشبكات، فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية.
وكان أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى مُختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعى ذكى بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع فى إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التى تعتمد على التعليم عن بُعد، والتى أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.
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