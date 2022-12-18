إصابة 3 فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة وضبط المشاركين فيها والتي نتج عنها إصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم وتبين أن سبب المشاجرة خلافات المصاهرة تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بسبب خلافات المصاهرة بين طرفين بدائرة مركز المراغة وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز وتبين أنها بين كل من طرف أول أحمد ا ع م 26 سنة عامل أجري مصاباً " بجرح قطعي بالرقبه من الناحية اليمني.

وبين طرف ثان والد زوجة الطرف الأول محمد س ع م 43 سنة عامل أجري مصاباً " بجرح طعني بالصدر " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية وبسؤال أفادت والدة الطرف الأول المدعوة ماجده ح ع ع 52 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أتهمت الطرف الثاني بالتعدي علي نجلها المذكور بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة.

وبسؤال زوجة الطرف الثاني المدعوة سهام ك م ع 39 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أتهمت الطرف الأول بالتعدي علي زوجها المذكور بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.