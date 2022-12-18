أهالي السبايعة يشجعون بيج رامي خلال منافسات مستر أولمبيا

كفر الشيخ: محمد سليمان

تجمع عشرات من أهالي قرية السبايعة في محافظة كفر الشيخ، بمنزل عائلة ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامي" خلال لحظات استعراضه عضلات جسده، بمنافسة بطولة مستر أولمبيا، الأشهر في رياضة كمال الأجسام، والتي بدأت فعالياتها أمس، وتستمر حتى غدا اليوم الأحد.

رصدت عدسة اليوم السابع دعوات والدة بيج رامي أثناء عرضه في مسابقة مستر أولمبيا وسط تواجد الأسرة في منزلهم بقرية السابعة ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وتجلس والدة بيج رامي وفي يديها سبحه تسبح بها وتدعو له بأن ينصره الله على من يعاديه.

والتف عدد كبير من أهالي قرية السبايعة حول شاشة، لمتابعة مسابقه مستر أولمبيا والتي يشارك فيها بيج رامي مستر أولمبيا لعامين متتاليين، متمنين أن يفوز بيج رامي للمرة الثالثة.

وأعرب أهالي القرية، عن ثقتهم وأملهم في الله لم يفوز بيج رامي بمستر أولمبيا للعام الثالث على التوالي، ويحتفظ بلقبه.