أجواء حماسية لجمهور الإسكندرية خلال مشاهدة مباراة نهائى كأس العالم.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رصد "اليوم السابع"، الأجواء الجماهيرية الحماسية أثناء مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم علي مقاهي محافظة الإسكندرية.

وشهدت مقاهي وكافيهات وسط الاسكندرية زحاما شديدا خاصة من الشباب الذي توافد منذ بدء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر لمشاهدة المباراة بين منتخب فرنسا والأرجنتين

وكان فريق منتخب فرنسا استطاع التعادل مع منتخب الارجنتين 2/2 ، علي استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة فى نهائى كأس العالم 2022 والتي استمرت على قرابة شهر، وسط أجواء كروية مثيرة بين كل المنتخبات التى تنافست للوصول الى أعلى مكانة لها في بطولة كأس العالم.



مشاهدة نهائي كأس العالم (1)



مشاهدة نهائي كأس العالم (2)



مشاهدة نهائي كأس العالم (3)