أبطال تايكوندو مطوبس يحصدون 6ميداليات ذهبية وفضية فى بطولة الجمهورية للبومزا

كفر الشيخ – محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبطال تايكوندو مطوبس، من أبناء المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، لحصدهم ثلاث ميداليات ذهبية، وثلاثة فضية في بطولة الجمهورية للبومزا بالإسكندرية، التي أقيمت في الفترة من 15 حتى 17 ديسمبر بالمركز الأوليمبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وحصل اللاعبان "السيد مرعى، سعد القاضي، أحمد باسم" على ثلاث ميداليات ذهبية، كما حققت بطولات تايكوندو مطوبس " ولاء عمران، روز الغرباوي، آسيل الشرقاوي" ثلاث فضيات بالبطولة التي تعد الأكبر في تاريخ بطولات التايكوندو في مصر من حيث عدد المشاركين الذي تخطى 5000 لاعب ولاعبة من 196 نادي ومركز شباب من أنحاء الجمهورية.

من جانبه أثنى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أبطال تايكوندو مطوبس ، لأدائهم المشرف في بالبطولة، مشيداً بدور طاقم التدريب في إعداد الأبطال و دعمهم لتحقيق الانجازات المتتالية للمشروع بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة و مدربى المشروع كابتن محمود الشهاوى المدرب الفني ، ميمي الامشيطى المدرب المساعد، أنس درويش إدارة المشروع .

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ شهد فوز لاعبي تايكوندو مطوبس ببطولتي للبومزا بجامعة المنصورة وبطولة وسط الدلتا كما تم تكريم ابطال مصارعة بيلا، من محافظ كفر الشيخ و المنضمين الى منتخب مصر والذين حصلوا على المركز الأول بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق في مايو الماضي.