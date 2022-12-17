وفاة نقيب الأطباء البيطريين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

توفى منذ قليل، الدكتور محروس أبو فاطمة، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة المنوفية، عقب صراع مع المرض.

وسوف يتم تشييع الجثمان اليوم بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الظهر بمقابر العائلة بالقرية .