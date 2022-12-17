اليوم السابع
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وفاة نقيب الأطباء البيطريين فى المنوفية

السبت، 17 ديسمبر 2022 08:58 ص
وفاة نقيب الأطباء البيطريين فى المنوفية الدكتور محروس أبو فاطمة نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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توفى منذ قليل، الدكتور محروس أبو فاطمة، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة المنوفية، عقب صراع مع المرض.

وسوف يتم تشييع الجثمان اليوم بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الظهر بمقابر العائلة بالقرية .

 

 


محافظة المنوفية

وفاة نقيب الأطباء البيطريين

محروس أبو فاطمة



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