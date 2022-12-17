اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يشهد منتدى برلمان شباب شرق الدلتا بمشاركة 4 محافظات

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:21 م
وزير التنمية المحلية يشهد منتدى برلمان شباب شرق الدلتا بمشاركة 4 محافظات وزير التنمية المحلية فى محافظة الشرقية
كتب على عبد الرحمن

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وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة الشرقية لحضور المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا والذى يعقد تحت شعار "العبور إلى المستقبل" وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هى " الدقهلية، المنوفية، دمياط، الشرقية".
 
وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة . 
وتعقد فعاليات المُنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا، فى قاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية بحضور رئيس الجامعة والقيادات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
 
ومن المقرر أن ترتكز جلسات المُنتدى على عددًا من المحاور الهامة أبرزها :" المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التغُّيرات المناخية مابعد Cop27، تطوير العشوائيات وكذا تطوير الطرق الجديدة، المشروعات القومية فى نطاق كل محافظة ".

حياة كريمة

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العبور إلى المستقبل



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