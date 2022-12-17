واعتبر الجديدى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، أن هذه النسبة تعد "جيدة للغاية" مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة التي لم تشهد مثل هذه الأعداد خلال الساعة الأولى، متوقعا أن يشهد إقبال الناخبين على التصويت نسقا تصاعديا خلال الساعات المقبلة، في ضوء ما أبلغ به مسئولو المكاتب الفرعية للهيئة بالولايات المختلفة من تزايد في أعداد الناخبين.

وأضاف أن الهيئة لم تسجل أية مشكلات لوجستية أو فنية في جميع مكاتب ومراكز الاقتراع منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أن عملية التصويت في الخارج أيضا تسير بشكل جيد منذ أول أمس.

ودعا الجديدى، المواطنين التونسيين لممارسة حقهم الانتخابي وعدم الانصياع وراء دعوات المقاطعة التي يطلقها البعض بهدف تشويه العملية الانتخابية، مؤكدا أن المراقبين المحليين والدوليين يقومون بدورهم بأكمل وجه، وأن الهيئة وفرت لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات.