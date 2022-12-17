نائب رئيس جامعة المنوفية يفتتح ورش العمل الإنتاجية لحياة كريمة بكلية التربية

المنوفية - محمد فتحى

افتتح صباح اليوم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية، فعاليات انطلاق سلسلة من الورش الإنتاجية ضمن مباردة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة واشراف الدكتورة فتيحة بطيخ عميد كلية التربية جامعة المنوفية والدكتور محمود فوزي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة هبة الغتمي استاذ مساعد المناهج وطرق التدريس للغة الإنجليزية ومدير مركز تعليم الكبار بالكلية وذلك بحضور العقيد احمد سلامة والعقيد ممدوح فوزي مديرا مكتب حياة كريمة بمحافظة المنوفية

استهل شرف الورش بالتأكيد على أهمية مبادرة حياة كريمة مقدما عظيم التحية والتقدير والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من مبادرات تهتم بالصالح العام وتحسن حياة المواطن المصري في قري ومحافظات مصر، مشيرا إلي أن جامعة المنوفية تتبني أي مبادرة تهتم بالمجتمع وترتقي بكافة فئاته وستبذل كافة جهودها لخدمة المرأة وتحسين أوضاع الأسرة المصرية اقتصاديا وعلميا وثقافيا وتعليمهم المهارات اليدوية التي تفتح لهم مجالات الإنتاج والعمل لتحقيق الربح.

كما صرح شرف باستعداد الجامعة بتمويل المتدربين بخامات التدريب والمساهمة الفعالة في التسويق داخل الحرم الجامعي لكليات الجامعة وتنظيم دورات للتسويق الالكتروني التي تتيح لهم بداية مشاريعهم الصغيرة كانطلاقة لهم للانتاج كما أكد علي تعميم هذه الورش الإنتاجية علي مستوي جميع كليات الجامعة وتشغيل مركز التسويق بالجامعة في التسويق وستبدأ بكليات التربية والتربية للطفولة والاقتصاد المنزلي علي اعتبارها كليات مهارية وإنتاجية والاستعانة بهم في التدريب لكليات الجامعة إيماناً منه لأهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية رفع اقتصاد الوطن الحبيب مصر.

شارك دكتور اشرف عزت رئيس جمعية محبي زويل للتنمية والإبداع وفريق عمل من المدربين المبدعين في التدريب ونقل الخبرات لأفراد المجتمع وطالبات الكلية هذا كما أكدوا علي رغبتهم في العطاء بدون مقابل مؤكدين علي أنهم سيساهموا في تسويق منتجاتهم وتحقيق الأرباح

وعلي هامش فعاليات اليوم اجتمع الدكتور صبحي شرف اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع الخطوط العريضة لعرض جهود جامعة المنوفية في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لحضور الدكتورة اسماء مكي ومحمود الناقة طلبة بالدراسات العليا.