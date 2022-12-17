مقتل عنصرين إجراميين وضبط 708 آخرين بحملات أمنية.. فيديو

لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية ، مما اسفر عن مصرع عنصرين ، وضبط (708) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس – المنوفية – الشرقية – قنا – المنيا – الإسكندرية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – بنى سويف – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الفيوم - البحيرة) ، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).
مقتل عنصرين إجراميين وضبط 708 آخرين بحملات أمنية.. فيديوالسبت، 17 ديسمبر 2022 05:13 م
حملات امنية، ارشيفية
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