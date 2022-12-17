اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 05:55 م
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مقتل عنصرين إجراميين وضبط 708 آخرين بحملات أمنية.. فيديو

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:13 م
مقتل عنصرين إجراميين وضبط 708 آخرين بحملات أمنية.. فيديو حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية ، مما اسفر عن مصرع عنصرين ، وضبط (708) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس – المنوفية – الشرقية – قنا – المنيا – الإسكندرية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – بنى سويف – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الفيوم - البحيرة) ، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).
 
 

حوادث

قتل

عنصر اجرامي



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